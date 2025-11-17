Подписано постановление о создании Пермского речного пароходства

Правительство Пермского края опубликовало постановление об участии в создании АО «Пермское речное пароходство». Согласно документу от 13 ноября, подписанному губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, общество будет создано совместно с Корпорацией развития Пермского края (КРПК).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что уставный капитал Пермского речного пароходства составит 15,6 млн руб. Доля участия региона в уставном капитале составит 99%, доля участия КРПК — 1%. Доля региона в размере 15, 5 млн руб. будет внесена средствами бюджета.

Уполномоченным исполнительным органом, осуществляющим от имени региона права акционера, определено краевое министерство транспорта. Осуществить необходимые организационные мероприятия и юридические действия, связанные с созданием нового общества, необходимо не позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

Напомним, в 2023 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о намерении создать регионального оператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. В частности, планировалось, что новое юрлицо будет курировать маршруты с использованием современных судов типа «Метеор» и «Валдай». Тогда же Дмитрий Махонин сообщил, что краевая администрация работает над включением в первый этап проекта Минтранса РФ «Речные магистрали» по организации скоростных пассажирских перевозок между регионами.