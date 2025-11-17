Жителя Сахалина арестовали на Камчатке по подозрению в поджоге АЗС

В Петропавловске-Камчатском силовики задержали жителя Сахалинской области, которого подозревают в попытке поджога автозаправочной станции, сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю. Петропавловск-Камчатский городской суд отправил его под арест по делу о покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ).

В спецслужбе рассказали, что, по предварительным данным, мошенники общались с жителем Сахалина в WhatsApp и Telegram, после чего похитили его деньги. Во время очередного звонка злоумышленники сказали, что средства отправили украинской стороне.

«В целях сокрытия от правоохранительных органов информации о факте финансирования Украины и возврата денежных средств звонивший предложил совершить поджог АЗС в Петропавловске-Камчатском, на что гражданин согласился»,— сообщило управление ФСБ.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский