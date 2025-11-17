Мэрия Перми может выплатить компенсацию турфирме за снос и установку торгового павильона

Арбитражный суд Пермского края обязал департамент экономики и промышленной политики администрации Перми возместить убытки туристической компании «Финист Трэвел» в размере 304 тыс. руб. Решение от 7 ноября опубликовано в картотеке суда.

Согласно документам дела, весной 2025 года компания «Финист Трэвел» обратилась в суд с иском о взыскании убытков в размере 329 тыс. руб. с департамента экономики и промышленной политики Перми. Как следует из материалов дела, мэрия Перми отказалась от продления договора ранее заключенного договора аренды, и турфирме пришлось демонтировать торговый павильон площадью 28,0 кв. м. по адресу: ул. Костычева, 25. Компания также обратилась в арбитражный суд, который признал отказ от продления договора аренды незаконным. После этого компания «Финист Трэвел» снова установила павильон на прежнее место, вследствие чего понесла расходы.

Рассмотрев дело, арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить частично. Решение суда в законную силу не вступило.