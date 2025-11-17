FT: ЕС рискует упустить выгоду от улучшения отношений с Вашингтоном

Евросоюз действует слишком медленно и рискует упустить выгоду, которую мог бы получить от улучшения отношений с Дональдом Трампом, сказал источник Financial Times (FT) в администрации президента США. Газета также пишет, что среди американских чиновников растет беспокойство из-за медленной реализации торгового соглашения со стороны ЕС.

«Я думаю, что мы находимся в моменте, когда президент за последние шесть месяцев изменил свое отношение к Европе и подход к ней... Я надеюсь, что Европа не упустит возможность воспользоваться нынешним подходом президента»,— сказал один из собеседников FT.

Издание также приводит слова торгового представителя США Джеймисона Грира. «Торговля всегда была горячей точкой. У них (в ЕС,— "Ъ") много правил и нетарифных барьеров, которые блокируют наш экспорт и ограничивают доступ к рынкам, хотя у нас исторически был очень широкий доступ к ним»,— сообщил он.

Торговый представитель добавил, что предыдущие договоренности США и ЕС «не решили все проблемы в наших отношениях». FT уточняет, что 19 ноября господин Грир направится в Европу для продолжения торговых переговоров.

27 июля президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключили торговую сделку. Тогда пошлины на европейские товары были понижены до 15%.

Эрнест Филипповский