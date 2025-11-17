Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: санкции против России привели к росту цен на топливо в США

Санкции США и европейских стран в отношении России, а также атаки на российскую энергетическую инфраструктуру привели к тому, что на мировом рынке исчезли «миллионы литров дизельного топлива и бензина», пишет Bloomberg. Агентство также отмечает, что, несмотря на падение мировых цен на нефть, на американских АЗС наблюдается продолжительное ценовое давление.

Как передает Bloomberg, действующие в США, Европе и Азии нефтеперерабатывающие заводы работают с наиболее высокой с 2018 года рентабельностью и загрузкой. Отраслевые эксперты, опрошенные агентством, опасаются, что новые ограничения на поставку российских нефтепродуктов на мировой рынок вызовут еще большее давление на розничные рынки топлива.

Объем экспорта нефтепродуктов из России оценивается в 800 тыс. баррелей в сутки, а объем мировой морской торговли нефтепродуктами составляет около 22 млн баррелей в день. Любой серьезный сбой «станет шоком для мирового рынка топлива», заключают эксперты, добавляя, что объемы возможного сокращения пока неясны, так как «Россия продемонстрировала, что ей часто удается обходить санкции».

Влад Никифоров

Новости компаний Все