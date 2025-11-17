Bloomberg: санкции против России привели к росту цен на топливо в США

Санкции США и европейских стран в отношении России, а также атаки на российскую энергетическую инфраструктуру привели к тому, что на мировом рынке исчезли «миллионы литров дизельного топлива и бензина», пишет Bloomberg. Агентство также отмечает, что, несмотря на падение мировых цен на нефть, на американских АЗС наблюдается продолжительное ценовое давление.

Как передает Bloomberg, действующие в США, Европе и Азии нефтеперерабатывающие заводы работают с наиболее высокой с 2018 года рентабельностью и загрузкой. Отраслевые эксперты, опрошенные агентством, опасаются, что новые ограничения на поставку российских нефтепродуктов на мировой рынок вызовут еще большее давление на розничные рынки топлива.

Объем экспорта нефтепродуктов из России оценивается в 800 тыс. баррелей в сутки, а объем мировой морской торговли нефтепродуктами составляет около 22 млн баррелей в день. Любой серьезный сбой «станет шоком для мирового рынка топлива», заключают эксперты, добавляя, что объемы возможного сокращения пока неясны, так как «Россия продемонстрировала, что ей часто удается обходить санкции».

Влад Никифоров