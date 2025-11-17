РАНХиГС: уровень бедности в России за 30 лет снизился в три раза

Уровень бедности в России за последние 30 лет снизился почти втрое, а за последние 10 лет — более чем в полтора раза, с 13,3% до 7%. Результаты исследования Президентской академии РАНХиГС приводит «РИА Новости».

В публикации написано, что с учетом инфляции общие доходы россиян выросли на восемь процентных пунктов. При этом, по данным на конец первого полугодия 2025 года, уровень роста пенсий отстает от уровня зарплат на два процентных пункта.

Согласно результату исследования, свои социальные условия жизни как «очень хорошие» или «скорее хорошие» оценили 20% опрошенных. Еще 30% респондентов назвали их «очень плохими» или «скорее плохими». 50% опрошенных выбрали вариант «средние».