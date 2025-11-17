Al Hadath: в Ливане убиты два командира «Хезболлы»

В результате удара израильского беспилотника по югу Ливана погибли два командира ливанского движения «Хезболла», пишет Al Hadath со ссылкой на источники.

По информации телеканала, израильский БПЛА выпустил ракету, которая ударила по автомобилю. В нем находились командиры «Хезболлы» Мухаммед Швейях и Радван Хашшаб. Инцидент произошел в пограничном округе Тир.

Армия обороны Израиля ранее сообщала, что за прошедшую неделю ЦАХАЛ нанес удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ливане. Там добавили, что в результате ударов по нескольким населенным пунктам «уничтожены три террориста».