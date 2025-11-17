Горловка в ДНР полностью обесточена

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что город полностью обесточен. ТАСС пишет, что без света также остались почти все районы Донецка.

Иван Приходько в Telegram-канале написал, что прогнозов по срокам восстановления электроснабжения Горловки нет. Причину отключения света он не назвал.

Как передает ТАСС, в Донецке перебои с электричеством наблюдаются почти во всех районах, кроме его восточной части. «РИА Новости» уточняет, что электричества нет Куйбышевском, Калининском, Киевском и Ворошиловском районах.