Аэропорты Пензы и Тамбова приостановили работу

В аэропортах Пензы и Тамбова для обеспечения безопасности полетов введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Андрей Кореняко.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе объявлен план «Ковер». Он также уточнял, что в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Перед этим господин Мельниченко заявил, что в области объявлена угроза атаки БПЛА.

Минобороны России сообщало, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 31 беспилотник над Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Брянской и Воронежской областями.