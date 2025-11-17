Фицо отменил обращение к гражданам накануне Дня борьбы за свободу и демократию

Премьер Словакии Роберт Фицо отменил свое обращение к гражданам по случаю Дня борьбы за свободу и демократию. В партии Smer, которую возглавляет господин Фицо, сообщили, что политика «свалило вирусное заболевание».

Обращение Роберта Фицо должен был транслировать телеканал STVR. Там анонсировали, что выступление премьера начнется 16 ноября в 18:45 по местному времени. Позднее STVR сообщил «об изменении программы на воскресенье» и отмене трансляции.

Зампредседателя партии Smer Эрик Калиняк сказал телеканалу tvnoviny, что Роберт Фицо плохо себя чувствует из-за вирусного заболевания. По его словам, вернуться к работе господин Фицо сможет в понедельник.

17 ноября в Словакии и Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию. В 1989 году в Чехословакии в этот день началась Бархатная революция, в результате которой от власти в республике было отстранено коммунистическое руководство.