СПБ-Биржа запустит платформу для участия в pre-IPO

С 17 ноября клиентам СПБ-Биржи станет доступен механизм инвестирования в инновационные быстрорастущие компании и стартапы, представленные на краудинвестиционных платформах «ИнвестТех Будущего» (инвестиционная платформа Аврора) и «Брэйнбокс ВиСи». Решение позволит малым и средним компаниям привлекать финансирование через биржевую инфраструктуру, а инвесторам — получать доступ к акциям растущих компаний еще до их выхода на публичный рынок.

Инвесторы смогут подавать заявки на участие в компаниях, представленных на платформах через брокеров «СПБ-Биржи». После этого «СПБ-Банк» выкупает акции выбранных компаний на сумму объема заявок брокеров. Затем банк в режиме внебиржевых сделок с участием «СПБ-Клиринг» в качестве центрального контрагента заключает сделки с брокерами, передавая им акции и получая денежные средства. «Мы нацелены объединить рынок венчурных инвестиций и биржевой рынок капитала. Это позволит инвесторам получать доступ к инновационным и быстрорастущим компаниям и стартапам в едином окне»,— заявил исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг «СПБ-Биржи» Иван Сузимов.

Согласно годовому отчету, общий объем привлеченных инвестиций «Брэйнбокс ВиСи» в 2024 году составил почти 275 млн руб. «ИнвестТех Будущего» начала работу в конце 2024 года, на данный момент объем инвестиций на ней составил почти 400 млн руб. При этом на Московской бирже с 2024 года существует площадка MOEX START, позволяющая непубличным компаниям привлекать инвестиции за счет размещения акций по закрытой подписке на базе инфраструктуры биржи. Всего квалифицированным клиентам Мосбиржи доступны 190 акций непубличных компаний.

Андрей Ковалев