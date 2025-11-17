Мизулина сообщила о распространении негативных трендов против церкви

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что в социальных сетях целенаправленно распространяются негативные тренды против церкви. Она добавила, что власти России «видят и фиксируют» подобные публикации.

«Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил»,— сказала Екатерина Мизулина в эфире радио Sputnik.

Как добавила глава Лиги безопасного интернета, публикации, в которых присутствует оскорбление чувств верующих и деструктивное поведение, активно распространяются среди детей, прежде всего через TikTok. По ее словам, часть подобных трендов запускается сознательно.