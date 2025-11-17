Россиян выселили из квартир в Египте

Владельцев квартир в жилом комплексе Royal Oasis в египетском Шарм-эш-Шейхе выселили по решению суда, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. Около половины жильцов — граждане России.

Как рассказал собеседник агентства, в жилом комплексе 55 квартир. 8 ноября всех жильцов выселили. Помимо россиян среди них также есть граждане Великобритании, Австралии, Венгрии, Италии, США, Украины и Египта. Все квартиры были выкуплены у компании-застройщика в 2006-2008 годах.

Источник также сказал, что в 2009 году застройщик взял кредит у банка Housing & Development Bank для строительства отеля на этой же территории. В 2017 году он умер, после чего между банком и наследницей застройщика начался суд, так как кредит остался не выплачен и отель должен был перейти банку. Как уточнил собеседник, позднее стало известно, что в кредит были включены и уже проданные квартиры. Жильцы в судебном процессе не участвовали.

Владельцы всех квартир намерены обжаловать решение о выселении. Они также обращались к властям Египта с просьбой урегулировать спор.