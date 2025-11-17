Россияне считают опросы нужными, хотя и сомневаются в их достоверности

Почти 90% опрошенных россиян считают социологические опросы «в принципе нужными», однако в том, что они «в целом отражают» реальное мнение граждан, уверены всего две трети респондентов. Это следует из результатов традиционного исследования аналитического центра ВЦИОМ, приуроченного ко Дню социолога, который отмечается в России 14 ноября.

Доля россиян, считающих опросы необходимыми, в течение последних десяти лет колебалась от 84% до 91%, а процент тех, кто уверен в соответствии представленных социологами данных «действительному мнению» опрошенных,— от 58% до 73% (см. график). При этом лишь 49% респондентов полагают, что люди говорят социологам то, что думают, и 34% уверены в обратном. Чаще всего о неискренности опрошенных заявляет молодежь (не старше 24 лет), а больше других в правдивость соотечественников верят граждане, родившиеся между 1968 и 1991 годами.

Тем не менее больше половины респондентов (51%) считают, что «опросы общественного мнения помогают властям учитывать мнение людей при принятии важных решений», а в том, что эти опросы властями никак не учитываются, уверены только 38%. Наиболее оптимистично настроены по этому вопросу самые молодые респонденты (61%), а максимальная доля скептиков (52%) обнаружилась в следующей возрастной категории (родившиеся между 1992 и 2000 годами).

«Граждане испытывают потребность быть услышанными и одновременно — некоторый скепсис в отношении достоверности и непредвзятости в интерпретации их мнений»,— объясняют отличие двух главных показателей исследователи в комментарии на сайте ВЦИОМа. А гендиректор компании Валерий Федоров называет недостаточно высокий уровень доверия опросам «каплей дегтя в бочке меда». «Это связано со многими причинами. Далеко не все из них находятся в сфере ведения самих социологов, с ними приходится просто считаться»,— добавляет он. Для изменения ситуации, по его мнению, необходима «широкая программа общественного просвещения, которая поможет людям лучше понимать социологию и больше доверять ей».

Афанасий Сборов