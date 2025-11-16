Один человек погиб в Туле при столкновении машины скорой помощи и легковушки

На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Управление МВД по Тульской области сообщило «РИА Новости», что в 19:43 мск произошло лобовое столкновение автомобиля бригады скорой помощи и легковушки. В результате ДТП погибла пассажирка легкового авто 1987 года. Травмы получили четыре человека, которые находились в машине скорой помощи, и водитель легковушки.

«РИА Новости» со ссылкой на источник также пишет, что в момент столкновения в автомобиле скорой помощи находилась пациентка. Машина, по предварительной информации, ехала без спецсигнала.