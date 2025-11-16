Футбольный клуб «Уфа» проиграл «Арсеналу»

В 19-м туре Лиги PARI (Первой лиги) футбольный клуб «Уфа» на домашнем поле проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

Перед матчем команды отделяли четыре очка — «Арсенал» с 23 баллами был на девятой строчке, «Уфа» с 19 очками — на 13-й.

Во вчерашнем матче в составе гостей забили Даниил Пенчиков (на 68-й минуте) и Резиуан Мирзов (на 78-й минуте, с пенальти). У башкирского клуба на 74-й минуте отличился Мигран Агеян.

Следующую игру уфимцы вновь проведут на стадионе «Нефтяник» — 23 ноября команда встретится с воронежским «Факелом». В первом круге воронежцы победили со счетом 1:0.

Идэль Гумеров