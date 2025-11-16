Уфимской городской электричкой воспользовались более 2 млн пассажиров

С января по октябрь пригородными поездами Башкортостанской пригородной пассажирской компании воспользовались 2,4 млн пассажиров, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе Куйбышевской железной дороги (филиала РЖД). По расчетам компании, к концу года показатель должен вырасти до 2,8 млн пассажиров — аналогичного результата 2024 года.

Пассажиропоток прошлого года, подчеркивают в компании, был обусловлен двукратным перекрытием на капитальный ремонт Шакшинского автомобильного моста, что увеличило востребованность электричек. «Каждый второй пассажир, пришедший в электричку в период закрытия моста, в 2025 году сделал выбор в пользу современных и удобных пригородных поездов»,— отметили в Башкортостанской ППК.

Самой востребованной станцией городской электрички является Уфа, среднесуточный пассажиропоток которой превысил 1,5 тыс. человек. Со станции Иглино ежедневно отправляются более 1,2 тыс. пассажиров, со станции Дема — около 1 тыс.

Городская электричка соединяет станции Дема, Правая Белая, Уфа, Городской дворец культуры, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Индустриальный парк, Тауш, Старая Березовка и Иглино. Как рассказали «Ъ-Уфа» в АО «Башкортостанская ППК», планируется расширить маршрут до станции Чишмы. Также изучается возможность разрешить движение поездов до станции Чесноковка и открыть остановочный пункт Яркий в Деме.

Идэль Гумеров