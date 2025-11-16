В горсовет Уфы представлен проект бюджета на новый год

Мэрия Уфы внесла в горсовет проект бюджета на 2026 год, сообщает пресс-служба финансового управления города. Планируется, что доходы и расходы бюджета составят 44,5 млрд руб.

В пресс-службе финуправления подчеркивают, что проект — предварительный, так как окончательные параметры будут зависеть от того, какой объем межбюджетных трансфертов будет заложен в бюджет Башкирии ко второму чтению в Курултае.

На обсуждение проекта городского бюджет депутатам отведено около месяца. В декабре пройдут публичные слушания.

На этот год бюджет Уфы тоже планировался бездефицитным — доходы и расходы должны были составить более 44,3 млрд руб. В конце июня горсовет принял изменения в главный финансовый документ города, увеличив доходы до 44,46 млрд руб., а доходы — до 45,4 млрд руб.

Идэль Гумеров