Кадыров сообщил о строительстве Владимирского собора в Путинском районе Грозного

В Путинском районе Грозного заложили капсулу под строительство Владимирского собора. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о торжественной церемонии в своем Telegram-канале.

Господин Кадыров отметил, что собор станет одни «из ключевых объектов района». Его площадь составит 441 кв. м. Храм сможет вмещать более 500 человек. В комплекс также включены воскресная школа, помещения «для общественных собраний», здание прихода, территория для праздничных мероприятий. «Создание условий для свободного исповедования своей религии является одним из приоритетных направлений нашей работы»,— написал глава Чечни.

На торжественной церемонии присутствовали епископ Грозненский и Сунженский Амвросий, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, атаман Терско-Гребенского окружного казачьего общества Алексей Коноплянников и другие официальные лица.