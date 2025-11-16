Ярославский «Шинник» разгромил «Чайку» в матче 19-го тура Первой лиги

Матч 19-го тура ПАРИ Первой лиги ФК «Шинник» и «Чайка» из Песчанокопского в Ярославле завершился счетом 4:1. В составе ярославской команды забили Руслан Куль, Даниил Корнюшин (дубль), Никита Бозов. У гостей отличился Артем Соколов.

Фото: ФК «Шинник»

«Хороший матч с нашей стороны. Он был такой динамичный, подвижный, было много зон свободных, было много атакующей игры. Здесь, конечно, это заслуга обеих команд. Мы сегодня показали свое мастерство. Но у всего есть своя цена. И мы сегодня потеряли Косогорова (защитник — прим.) до конца сезона. У него разрыв, скорее всего, связочного аппарата»,— сказал наставник черно-синих Артем Булойчик в ходе послематчевой пресс-конференции.

В турнирной таблице ФК «Шинник» занимает 10-е место с 25 очками, «Чайка» — последнее, 18-е место, с 11 очками.

В 20-м туре «Шинник» сыграет на домашнем поле с «Соколом» (17-е место в таблице). Матч пройдет 23 ноября.

Алла Чижова