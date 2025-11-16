Осужденный за сексуальные преступления американский финансист Джеффри Эпштейн критиковал теории заговора, которые строили вокруг авиакатастрофы Ту-154M 2010 года в аэропорту Смоленск-Северный. В ней погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом пишет польское радио RMF24 со ссылкой на одно из опубликованных конгрессменами писем.

В статье речь идет о письме от апреля 2014 года, которое финансист отправил женщине с польской фамилией. Там Джеффри Эпштейн писал, что теории заговора вокруг происшествия только «оскорбляют память жертв авиакатастрофы». В письме он также называет себя поляком и затрагивал политику Польши.

«Качиньский был одним из самых верных союзников США среди европейских лидеров, — писал Джеффри Эпштейн, — и даже Россия, с ее напористой дипломатической политикой, не рискнула бы полностью разорвать отношения с США, убив близкого союзника». Финансист также отвергал, что ответственность за катастрофу несет премьер-министр Польши Дональд Туск.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга, известные польские политики и высшее военное командование. Расследование произошедшего продолжается до сих пор.

Весной 2022 года глава комитета по расследованию авиакатастрофы Антоний Мачеревич обвинил в катастрофе российские спецслужбы. Россия неоднократно опровергала свою причастность к трагедии. В СКР сообщали, что самолет разбился из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку при плохой видимости.