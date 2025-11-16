СКА остановил лидера чемпионата

Хоккеисты СКА обыграли на своем льду лидера чемпионата КХЛ «Металлург» со счетом 4:3. Матч, казалось, был сделан по итогам двух периодов, когда армейцы повели в счете 4:1. Но в третьем последовали ненужные удаления, и гости едва не перевели игру в овертайм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты СКА обыграли на своем льду лидера чемпионата КХЛ «Металлург»

Фото: ХК СКА

«Металлург», завоевавший два сезона назад Кубок Гагарина, набрал перед игрой в Петербурге крейсерский ход, одержав пять побед подряд. Эта команда на первом месте в таблице регулярного чемпионата. У петербуржцев укрепился состав, если учесть, что в него вернулся форвард Михаил Воробьев, а также добавились француз Пьеррик Дюбе и канадец Брендэн Лайпсик. Интригу матчу придавал тот факт, что в форме «Металлурга» на лед выехали нападающие Владимир Ткачев, Сергей Толчинский и Евгений Кузнецов, защищавшие в разное время цвета СКА.

Армейцы с настроением начали встречу, и уже на третьей минуте нападающий Никита Дишковский открыл счет, добив шайбу в сетку после броска партнера. Первый период прошел в равной борьбе, и больше зрители голов не увидели. Зато, когда началась вторая двадцатиминутка, они посыпались, как ДТП на дорогах в это время года. Сначала отличился Владимир Ткачев, обыгравший защитника и бросивший «в домик» вратаря СКА Сергея Иванова. А затем забивали только игроки СКА.

На 24-й минуте хозяев вывел вперед Игорь Ларионов, сын главного тренера армейцев Игоря Ларионова: он реализовал выход один на один с голкипером «Магнитки». Ларионова нет-нет да поругивают болельщики СКА, называя «папенькиным сынком» и «блатным», но он все же чередует ошибки с удачными действиями. Гол в ворота «Металлурга» — как раз из таких.

Он стал для Ларионова-младшего вторым за 19 матчей этого сезона.

Дальше у армейцев отличился американский нападающий Рокко Гримальди. Он выкатился на ударную позицию в зоне соперника и, увидев, что партнер закрыл обзор вратарю, послал шайбу в дальнюю «девятку». А завершил «расстрел» гостей во втором периоде Егор Зеленов в эпизоде, когда сразу несколько игроков СКА выехали на ворота «Металлурга» с целью их поразить. Надо отметить голевую передачу Дишковского, которая стала неожиданной для соперника. Зеленов первый раз в сезоне зажег красный свет за чужими воротами. Команда из Магнитогорска совсем расклеилась в эти минуты игры, ее тренер Андрей Разин наблюдал за происходящим с каменным выражением лица. Хотя по броскам после двух периодов уральцы превосходили СКА: 45 на 29.

В начале последней двадцатиминутки армейцев подвел канадский форвард Джозеф Бландизи, схвативший двухминутный штраф на ровном месте. Тут же «Металлург» сократил разницу в счете: перед воротами клюшку под шайбу подставил нападающий Александр Петунин. Гости не то чтобы перехватили инициативу, но у них появился шанс. И они еще раз огорчили петербуржцев за четыре с половиной минуты до сирены, когда американец Барак принял на дальней штанге передачу Ткачева. В этот момент тренеры «Магнитки» заменили голкипера на шестого полевого игрока, и гости действовали в большинстве. За 50 секунд до «гонга» у хозяев удалился защитник Андрей Педан, капитан команды. И снова уральцы устроили штурм ворот Иванова. Но армейцы выстояли и выиграли — 4:3.

Теперь они отправятся на выездную серию матчей, которая откроется дуэлью против ЦСКА 24 ноября и продлится в Череповце, Казани, Ярославле, Владивостоке и Хабаровске, где соперниками СКА будут, соответственно, «Северсталь», «Ак Барс», «Локомотив», «Адмирал» и «Амур».

Кирилл Легков