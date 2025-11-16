Более 30 человек погибли на медном руднике из-за оползня в ДР Конго

По меньшей мере 32 шахтера погибли при обрушении моста на кобальтовой шахте на юго-востоке Демократической Республики Конго, передает AFP со ссылкой на сообщение местных властей. Обрушение произошло из-за оползня в провинции Луалаба. Глава МВД провинции Рой Каумба Майонде сообщил журналистам, что поиски продолжаются.

Построенный шахтерами мост обрушился 15 ноября. Губернатор Луалаба Фифи Массука сообщил радиостанции RFI, что количество жертв может увеличиться, передает ТАСС. Агентство также ссылается на данные ассоциации горняков. Там сообщают о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

По данным местных властей, мост обрушился из-за проливных дождей. Из-за них на руднике случился оползень. По версии радиостанции, между охраной и шахтерами произошел конфликт. Вооруженные охранники открыли огонь, чтобы разогнать толпу. Они повредили самодельный мост, из-за чего он обвалился и спровоцировал оползень.