Пермский автохолдинг завершил сделку по покупке дилера из Волгограда

Пермский бизнесмен Евгений Ляндаев, владелец автохолдинга «Автопрестиж» стал единственным учредителем ООО «А-Моторс» в Волгограде. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Изменения в единый государственный реестр юридических лиц были внесены 1 ноября 2025 года. Директором ООО «А-Моторс» стал Артем Кононов, гендиректор «Автопрестижа».

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что «Автопрестиж» получил контроль над волгоградским дилером автомобилей Geely - «А-Моторс». ООО «А-Моторс» управляет салоном по ул. Землячки, 82г, ранее принадлежавшим местному дилеру «Волга-Раст». До сделки учредителем «А-Моторс» был Игорь Капитанов, владелец сети автосалонов «Волга-Раст». Волгоградский автодилер продавал в этом центре китайские машины Geely, Belgee и Knewstar.

Группа «Автопрестиж», которую контролирует бизнесмен Евгений Ляндаев, работает в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Москве. В Прикамье компания является дилером Geely, GAC, Knewstar, Belgee, Jetour, Chanan, Baic, Mitsubishi и Sollers. Также в 2025 году пермская компания стала дилером Omoda и Jeacoo в Волгограде.