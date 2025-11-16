На капремонт трех школ в Йошкар-Оле выделили более 455 млн рублей

На капитальный ремонт трех школ в Йошкар-Оле выделили в общей сложности 455,7 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Самый крупный тендер — на 186,6 млн руб. — направлен на ремонт гимназии № 14. Подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, ремонт систем водоснабжения, канализации, отопления, кровли, отмостки и электромонтажные работы.

На ремонт школы № 16 выделили 138,9 млн руб. За эти средства будет проведен комплексный ремонт здания, включающий замену кровли, окон и дверей, обновление внутренней отделки, а также полную модернизацию инженерных систем: отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции, систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Капремонт в школе № 23 обойдется в 130,2 млн руб. В перечень работ входит ремонт помещений школы, фасада, кровли, внутренних систем водоснабжения, канализации и отопления, электромонтажные работы, а также благоустройство территории.

Работы во всех трех школах должны начаться в январе 2026 года и быть полностью завершены до 31 июля 2026 года.

Влас Северин