«Ак Барс» проиграла минскому «Динамо» со счетом 3:7 в матче чемпионата КХЛ

Казанская хоккейная команда «Ак Барс» проиграла минскому «Динамо» со счетом 3:7 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде казанцы пропустили четыре шайбы, а во втором отставание увеличилось до 1:6. Единственную шайбу в периоде за казанскую команду забросил защитник Митчелл Миллер. В третьем периоде Дмитрий Яшкин лишь сократил разрыв до 3:6.

Несмотря на поражение, «Ак Барс» сохраняет второе место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет дома против ЦСКА 18 ноября.

Влас Северин