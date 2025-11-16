СКА с минимальным счетом обыграл магнитогорский «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА одержал победу над одним из лидеров турнира — магнитогорским «Металлургом». Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе петербургских армейцев отметились Никита Дишковский, Игорь Ларионов-младший, Рокко Гримальди и Егор Зеленов. У гостей отличились Владимир Ткачев, Александр Петунин и Дерек Барак.

После сыгранного матча в активе СКА стало 28 очков — команда поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции и сравнялась с «Шанхайскими драконами». Следующую игру в рамках «регулярки» КХЛ красно-синие проведут 24 ноября в гостях против одноклубников из московского ЦСКА.

Андрей Цедрик