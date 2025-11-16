За три часа над регионами России силы ПВО сбили 16 беспилотников

В период с 14:00 по 17:00 мск силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — семь БПЛА. Пять беспилотников сбили над Брянской областью, четыре — над Белгородской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налета БПЛА пострадали два мирных жителя. Осколки дронов повредили фасады и остекления жилых домов, административных зданий, легковые автомобили. В 15:01 мск он также сообщал о налете беспилотников на три муниципалитета. Пострадала мирная жительница.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. Власти Курской области никак не прокомментировали налет.