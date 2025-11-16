17 ноября в Татарстане ожидаются мокрый снег, гололед и 9 градусов

В понедельник, 17 ноября, на территории Татарстана днем в западных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 4 градусов, днем прогреется до показателей от 2 до +1 градуса.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от 6 до 4 градусов. Днем в городе местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, максимальная температура достигнет от 1 до +1 градуса. На дорогах возможна гололедица.

Влас Северин