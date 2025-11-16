Умер российский американист Владимир Батюк

Умер Владимир Батюк — главный научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН), доктор исторических наук. Ему было 64 года. О смерти ученого сообщили в пресс-службе ИСКРАН.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Господин Батюк пришел в ИСКРАН после окончания исторического факультета МГУ в 1983 году. В пресс-релизе отметили, что с его помощью в институте формировалась и развивалась школа военно-политических и европейских исследований. Его труды по анализу проблем российско-американских отношений легли в основу отечественной американистики.

За научные достижения Владимира Батюка наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он преподавал на факультете мировой политики ГАУГН, НИУ ВШЭ и ИСКРАН. Ученый руководил диссертациями и курсовыми работами, «передавая фундаментальные знания и опыт молодому поколению международников», отметили в пресс-релизе.