«Лада» победила «Нефтехимик» в матче КХЛ

В Тольятти 16 ноября состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Лада» принимала «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе тольяттинской команды отличились Никита Михайлов и Иван Романов. У гостей шайбу забросил Евгений Митякин.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 21 очко. «Нефтехимик» идет на пятой строчке Восточной конференции (31 балл).

Андрей Сазонов