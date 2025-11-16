На ремонт общежития Марийского радиомеханического техникума выделили 125 млн рублей

На капитальный ремонт корпуса общежития Марийского радиомеханического техникума в Йошкар-Оле выделили 125 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, электрооборудования и электроосвещения, а также монтаж пожарной сигнализации и систем безопасности.

Работы должны начаться 14 января 2026 года и быть завершены до 30 июня 2026 года. Источником финансирования являются средства субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Влас Северин