На перекрестке Гаваны и Каполаго

Cuervo y Sobrinos повезло с местом рождения. В истории часовой марки главное — Куба, Гавана. Свой первый ювелирный магазин ее основатель дон Рамон Фернандес Куэрво открыл в этом волшебном городе в 1862 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cuervo y Sobrinos Robusto Pedro Murias. Стальной корпус 38,5 мм, сапфировое стекло с двойным изгибом и антибликовым покрытием, механизм CYS 5159 с автоподзаводом и запасом хода 38 часов

Cuervo y Sobrinos Robusto Pedro Murias. Стальной корпус 38,5 мм, сапфировое стекло с двойным изгибом и антибликовым покрытием, механизм CYS 5159 с автоподзаводом и запасом хода 38 часов

Фото: All Time

В Швейцарии не найдешь другого часового бренда с историей, в которой смешаны строгость Swiss Made и латиноамериканская вольница. За часами Cuervo y Sobrinos встает целый мир легенд ХХ века — Фидель и Че Гевара, Хемингуэй и Черчилль, Старая Гавана и эмигрантская Флорида, «Гуантанамера» и Buena Vista Social Club. Маленький остров оказался родиной множества брендов. И Cuervo y Sobrinos отнюдь не последний в этом удивительном миксе со вкусом «Куба либре».

После революции Cuervo y Sobrinos исчезла с городской карты, но в конце 1990-х была возрождена в Швейцарии. С тех пор бренд существует в двойной системе координат. Географически — в Каполаго, в швейцарском кантоне Тичино, культурно — по-прежнему в Гаване.

Это заметно по новым, выпущенным маленькой серией в 100 экземпляров, часам Robusto Pedro Murias. Если вам повезет и вы встретите их в Москве у эксклюзивных представителей Cuervo y Sobrinos в России AllTime, вы сразу почувствуете, что это не просто часы, а часть кубинской культуры. Эта культура шире, чем залы музеев, и наполняет все городское пространство Гаваны звуками, запахами, дымом табака; «карибская жемчужина» была символом американских Roaring Twenties, таких, какими мы их представляли. Эти времена миновали, оставив свои следы и воспоминания, и порой часы рассказывают о прошлом красноречивее любых хроник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На задней крышке выгравировано изображение принадлежавшей Педро Муриасу фабрики «Ла Меридиана» с надписью La Meridiana Fabrica de tabacos de Pedro Murias

На задней крышке выгравировано изображение принадлежавшей Педро Муриасу фабрики «Ла Меридиана» с надписью La Meridiana Fabrica de tabacos de Pedro Murias

Фото: All Time

Новая модель Cuervo y Sobrinos создана в партнерстве с женевским сигарным салоном House of Grauer и посвящена Педро Муриасу — одному из тех мастеров и предпринимателей XIX–ХХ веков, чьи фабрики определяли облик кубинской индустрии табака.

Муриас скручивал первые сигары вручную, а спустя пару десятилетий открыл просторную фабрику «Ла Меридиана»: 1,5 тыс. квадратных метров, два этажа, аромат табака на целый квартал. Спустя эпоху Cuervo y Sobrinos обратились к его имени, запустив небольшую, почти камерную серию часов, посвященную даже не самим сигарам, а истории города, старинным фабрикам и тем людям, кубинским торседорам, которые на них работали.

Изящный корпус диаметром 38,5 мм выполнен из стали и украшен характерными прорезями по бокам, подчеркивающими дужки крепления ремешка. Выпуклое сапфировое стекло с антибликовым покрытием открывает циферблат, позволяя лучше оценить выбор цвета. Мягкий матовый лососевый оттенок — тот самый, что можно было увидеть на стенах старого здания La Meridiana. Круговая пунктирная разметка минут — более современный вариант классической «железной дороги» chemin de fer — отсылает к образцам часового дизайна первой половины прошлого века. Арабские цифры и широкие стрелки поддерживают винтажный эффект без прямого цитирования старых моделей. Цифры и стрелки подсвечены кремовой Super-LumiNova.

Маленькую секундную стрелку расположили внизу, выделив ее круг коричневым тоном. Круглая шкала разбита на шесть крупных десятисекундных секторов — намек на главный постулат кубинской философии: «спешить не надо». Надпись «Unicos Importadores» напоминает о том, что когда-то бренд был единственным официальным поставщиком роскошных часов на остров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коробка, как часто у Cuervo y Sobrinos, сделана в виде хьюмидора

Коробка, как часто у Cuervo y Sobrinos, сделана в виде хьюмидора

Фото: All Time

Для Robusto Pedro Murias марка использовала механизм CYS 5159 с автоматическим подзаводом и 38-часовым запасом хода. Он основан на Sellita SW261, но персонализирован по заказу Cuervo y Sobrinos. Несмотря на то что он снабжен фирменным ротором, дизайнеры отказались от прозрачной задней крышки в пользу более аутентичной стальной — с рельефом, изображающим историческую фабрику Педро Муриаса.

Индустрия часов давно превратилась в пространство, где техника неизбежно сталкивается с памятью. Здесь механика выступает не столько инструментом измерения времени, сколько посредником между эпохами. Cuervo y Sobrinos — один из немногих брендов, которые сознательно выстраивают свою идентичность на этом столкновении: кубинские корни и швейцарская практика, ностальгия и точность. Новая модель Robusto Pedro Murias — попытка вернуть осязаемость сюжету, неуловимому, как запах гаванской сигары.

Алексей Тарханов