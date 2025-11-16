Bloomberg: санкции и удары ВСУ по российским НПЗ повысили цены на топливо в США

Санкции ЕС и США в отношении России, а также продолжающиеся атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы РФ привели к росту цен на топливо в Соединенных Штатах. Это «вряд ли понравится администрации США, которая считает доступные энергоносители жизненно важной» частью своей экономической программы, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США ценники на бензин и другие виды топлива в стране только растут. Так, дизель, который еще в конце января стоил около $150 за баррель, теперь обходится почти в $160. Бензин, несмотря на падение цен на нефть на 20% за этот период, стоит примерно столько же, сколько и в январе.

Причины этого парадокса — падение объемов производства в нефтеперерабатывающей отрасли. «Непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру России, перебои в работе ключевых заводов в Азии и Африке, а также постоянные закрытия заводов в Европе и США привели к тому, что с мирового рынка исчезли миллионы баррелей дизельного топлива и бензина»,— отмечает Bloomberg. Кроме того, на рынок давят санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», а также запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, который вступит в силу уже в январе 2026 года. Как последнее отразится на поставках дизеля в Европу, пока неясно, пишет агентство, но до сих пор основными поставщиками дизельного топлива в ЕС были Турция и Индия, а те — ключевые импортеры сырой нефти из России.

Кирилл Сарханянц