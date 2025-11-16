В Самарской области октябрь стал рекордным по потреблению алкоголя в 2025 году

Самарская область стала единственным российским регионом, где потребление алкоголя в октябре стало максимальным с начала текущего года. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

За отчетный период потребление алкоголя в регионе составило 9,09 л на человека, что стало рекордом с начала года. В январе-сентябре этот показатель не превышал 9 л на душу населения.

В целом по стране потребление алкоголя продолжает снижаться, достигнув в октябре минимума с 1998 года. С начала весны жители России стабильно сокращают потребление спиртного: в марте показатель составлял 8,41 л на человека, а в октябре снизился до 7,74 л.

Рекордно низкий результат зафиксирован в большинстве субъектов РФ. В частности, в Оренбуржье он составил 7,52 л на душу населения. В Ульяновской области показатель снизился до 8,87 л на человека, но минимум в текущем году был зарегистрирован в августе, когда потребление алкоголя составило 8,79 л в расчете на одного жителя.

Андрей Сазонов