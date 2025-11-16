«Стрела-Ак Барс» завоевала серебро на чемпионате России по регби-7

Казанская команда «Стрела-Ак Барс» заняла второе место на чемпионате России по регби-7, уступив в финале московскому «Динамо» со счетом 10:14.

Для «Динамо» это первая победа в истории чемпионата России по регби-7. В прошлом сезоне этого добилась «Стрела-Ак Барс».

В этом сезоне казанская команда уже завоевала три трофея в регби-15, став чемпионом России, обыграв в финале «Динамо» со счетом 32:30, а также выиграв Суперкубок и Кубок России. (https://www.kommersant.ru/doc/8118337)

Влас Северин