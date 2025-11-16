Soprano Турецкого, «В джазе только девушки» и Максим Аверин

В Ярославле на неделе с 17 по 23 ноября состоятся концерты групп «Инкогнито», Soprano Турецкого, мюзиклы «Приключения Электроника» и «В джазе только девушки», моноспектакль Максима Аверина, вечера-посвящения Анне Ахматовой, Сергею Есенину, Любови Шишхановой, а также пройдут домашние матчи ХК «Локомотив». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Концерты

18 ноября группа «Инкогнито» выступит в клубе «Китайский летчик Джао Да» с презентацией нового альбома «Самурай». «На концерте мы исполним все песни с нового альбома, так как каждая заслуживает внимания»,— подчеркнул фронтмен коллектива Стас Шклярский. Также на выступлении не обойдется и без визитных карточек «Инкогнито»: песен «Чистая вода», «Бесконечность», «Бессимптомная любовь». Начало в 20:00, цена билетов — от 2 тыс. руб.

18 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступит арт-группа Soprano Турецкого с программой «Мир женщин». Ярославль вошел в программу тура, посвященного 15-летию коллектива. Арт-группа Soprano Турецкого была создана музыкантом Михаилом Турецким в 2009 году. В ее состав входят девять солисток, каждая из которых обладает оригинальным тембром. Начало в 19:00, цена билетов — от 2,7 тыс. руб.

20 ноября в Ярославской филармонии состоится концерт «Души мятущейся свобода» Филармонической хоровой капеллы «Ярославия», посвященный Анне Ахматовой. Художественное слово — актриса Волковского театра Наталья Асанкина. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 250 руб.

23 ноября в Ярославской филармонии пройдет вечер органной музыки «От Баха к современности». В 18:00 состоится концерт посвященный памяти народной артистки России Любови Шишхановой. На сцену выйдут органист с мировым именем Даниэль Зарецкий, лауреаты международных конкурсов Валерия Пименова, Майя Мокрецова, Елизавета Толмасова и Мария Коронова. Стоимость билетов — от 300 руб.

23 ноября в Некрасовской библиотеке состоится концерт «Ой ты, Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу», к 100-летию памяти Сергея Есенина и 110-летнему юбилею Михаила Матусовского. Исполнители: Владимир Корнилов (тенор), Александр Толстухин (гармонь), Георгий Левкин (фортепиано), Дмитрий Корнев (бас), ансамбль русской песни «Ивушки». Начало в 14:00, стоимость билетов — 100 руб.

Фестивали

В Казармах (КСК «Вознесенский») стартовал рок-фестиваль с участием местных групп. 21 ноября (пятница) на площадке выступят группы «Праздникъ», The stray clouds, Segsan, Tune Rise, «Зох Скоморох», «Собака Павлова». 22 ноября (суббота) в концерте примут участие группы «БуКвЫ4?», «Следы на воде» «Ночной Приют», «Сильно синий», Greek. Начало в 19:00, стоимость билетов — 600 руб.

Спектакли

17 ноября в Волковском театре Большой Детский хор представит мюзикл «Приключения Электроника. Стать человеком». В главных взрослых ролях – Александр Дзюба и Наталья Романова. Начало в 16:30, стоимость билетов — 600 руб.

17 ноября в КЗЦ «Миллениум» покажут музыкальную комедию «Девчата» по советскому кинобестселлеру и по мотивам одноименной повести Бориса Бедного. Герои фильма перенесены в более позднее время — 70-е. Их ждут неожиданные повороты, которых не было в киноленте, но были в повести. В ролях: Алексей Баков, Константин Барышников, Александр Луканичев, Анна Микульская, Наталья Колоскова, Ксения Соколова и другие артисты Театра на Мельникова. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,8 тыс. руб.

19 ноября в КЗЦ «Миллениум» состоится мюзикл «В джазе только девушки». Зрителей ждет красочный спектакль, наполненный бессмертными мелодиями популярного американского джаза. За постановку новой версии легендарного голливудского сюжета отвечает команда российского мюзикла «Кабаре» с блестящим звездным актерским составом, в числе которого Анастасия Стоцкая. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,6 тыс. руб.

21 ноября в ДК «Судостроитель» состоится спектакль народного самодеятельного молодежного театра «Экспромт» «Дом Бернарды Альбы». Это знаменитая пьеса испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. События пьесы разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять ее дочерей и старуха-мать. В центре сюжета – девушки, чьи одинокие сердца стремятся к свободе и любви. Похоронив мужа, Бернарда объявила восьмилетний траур: теперь в ее дом нет доступа ни мужчинам, ни ветру. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 250 руб.

21 ноября в КЗЦ «Миллениум» пройдет моноспектакль актера Максима Аверина «Научи меня жить». Спектакль представляет собой мозаику из музыки, поэзии и прозы. Актер открывает душу зрителям, оставаясь с ними один на один. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,7 тыс. руб.

Спорт

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» проводит домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 17 ноября «железнодорожники» сыграют на «Арене-2000» с «Салаватом Юлаевым», 19 ноября — с «Шанхайскими драконами», 22 ноября — с «Амуром». Начало первых двух матчей в 19:00, третьего — в 17:00. Билеты есть на все игры.

Выставки и встречи

В Музее зарубежного искусства открылась выставка «Жемчужные реки, льняные берега», на которой представлены шейные украшения и головные уборы, созданные современным художником Алиной Чистяковой. Художница работает в техниках сажения по бели, жемчужной и золотной вышивки. Цена билета на выставку — 100 руб.

22 ноября в Ярославском музее-заповеднике состоится последняя экскурсия по выставке «Отроки и зумеры». Гости смогут погрузиться в мир подростка XIX века: гид расскажет, в чем грифельная доска круче айпада, предложит выяснить, чей сленг выразительнее — современный или подростков XIX века, а также поможет увидеть, что тревоги, мечты и бунт молодых людей тогда и сейчас похожи. Начало в 12:00, стоимость билета — 250 руб.

22 ноября в Музее истории города Ярославля откроется выставка «Время на показ». Впервые музей покажет свою коллекцию антикварных и современных часов. В экспозиции представят наручные, карманные, настенные и напольные часы, выпущенные с конца XIX века до современности. Цена билетов — 50-100 руб.

22 ноября в Некрасовской библиотеке состоится занятие «Памяти Майи Плисецкой и Родиона Щедрина». Родион Щедрин парадоксальный, революционный, литургический композитор, Майя Плисецкая — его жена и муза, великая балерина современности. Щедрин и Плисецкая прожили вместе почти 60 лет, став одной из самых ярких и красивых пар отечественной и мировой культуры. Начало в 14:00, вход свободный.

Кино

22 ноября во Дворце молодежи состоится кино-концерт — «Пираты Карибского моря» с симфоническим оркестром. На концерте покажут самые яркие сцены фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Пираты Карибского моря: На краю света», а живой симфонический оркестр создаст музыкальное сопровождение. Начало в 19:00, цена билетов — от 1 тыс. руб.

В кинотеатрах стартовали показы комедии «Яга на нашу голову». С появлением новой воспитательницы жизнь десятилетнего Пети меняется. Он чувствует, что она не та, за кого себя выдает. Герой не ошибся: под маской простой няни скрывается Баба Яга.

Еще одна премьера — триллер «Иллюзия обмана 3». Дэниел Атлас, временно отделившись от остальных «Всадников», набирает команду молодых иллюзионистов. Их цель — похитить «Бриллиантовое сердце», которое хранится у Вандербергов. Однако за самым дорогим в мире украшением охотятся и бывшие напарники Атласа.

События в регионе

В Рыбинске 23 ноября в ДК «Авиатор» покажут спектакль «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя. Московский драматический театр представит свою версию вечной классики. В ролях Александр Мартынов («Универ. Новая общага»), Арарат Кещян («Универ». «Универ. Новая общага»), Сергей Пиоро («Универ. Новая общага». «След»), Елена Головизина («След», «Универ. Молодые»), Владимир Фекленко («Глухарь», «Универ. Новая общага»). Начало в 18:00, стоимость билетов — от 2,2 тыс. руб.

