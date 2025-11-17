За второе место в 2026 году готовы побороться три из четырех оппозиционных думских партий

Побороться за второе место на выборах в Госдуму-2026 намерены сразу три парламентские партии. Об этом партийцы заявили на заседании экспертного клуба «Регион», прошедшем 14 ноября в рамках Форума специалистов политических профессий.

Представители «Единой России» поучаствовать в мероприятии не смогли, но об их перспективах рассказал член экспертного совета партии, политолог Дмитрий Орлов. По его прогнозу, единороссы упрочат свое доминирование в новой Думе, КПРФ сохранит второе место по числу мандатов, однако может уступить ЛДПР второе место по партспискам. Гарантированно пройдут в следующий созыв и «Новые люди», а вот шансы «Справедливой России» (СР) эксперт оценил в 60%.

Сами эсеры, впрочем, собираются не только пройти в Думу, но и побороться за второе место, сообщил глава московского отделения СР, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Он пояснил, что амбициозная задача основана на росте левых настроений и патриотизма в обществе. ЛДПР, по словам первого замглавы центрального аппарата партии, депутата Мосгордумы Марии Воропаевой, тоже отступать не намерена: «ЛДПР не только сохранит свой статус, но и реализует мечту своего основателя Владимира Жириновского — станет второй политической силой в России». Прирасти либерал-демократы надеются за счет пенсионеров, работы с молодежью и усиления женской повестки.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов не стал спорить с конкурентами, а рассказал о стратегии Компартии на выборах, которая будет зависеть от сценария СВО. Наиболее вероятный из них, по его оценке,— продолжение «позиционной войны»: в таком случае коммунисты продолжат критиковать социальную политику власти и предлагать свои решения. В случае скорого завершения специальной военной операции КПРФ будет требовать «дивидендов победы» — справедливого распределения благ и ресурсов в интересах народа. Если же случится эскалация конфликта с НАТО, то партия выступит за «народную мобилизацию», требуя чрезвычайных мер и повышения социальной нагрузки на крупный бизнес и олигархов.

Наконец, зампред «Новых людей», депутат Мосгордумы Александр Даванков на второе место не замахивался, но от имени партии выразил готовность вступить в борьбу за электорат КПРФ и ЛДПР, который «не является монолитным». Однако главная задача «Новых людей» на данном этапе, по его словам, «выстраивание внутренней структуры и отладка партийных механизмов». Ксения Веретенникова