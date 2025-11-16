Жителя Троицка будут судить за незаконный оборот алкоголя

Следователи ОМВД России по Чесменскому району завершили расследование дела в отношении 36-летнего жителя Троицка, обвиняемого в незаконном обороте алкоголя и использования средств индивидуализации товаров (ст. 171.1, 180 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Оперативники группы экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка установили, что неоднократно судимый местный житель использовал для перевозки крупной партии немаркированного товара автомобиль Volkswagen Crafter, принадлежащий знакомому. Водитель машины не знал о незаконности груза. При обыске автомобиля полиция изъяла 3,8 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на сумму более 1,2 млн руб. В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы уголовного дела направили в Варненский районный суд для рассмотрения.