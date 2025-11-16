На Ставрополье сотрудника полиции обвинили в превышении должностных полномочий

Инспектора отдела МВД России «Труновский» обвинили в превышении должностных полномочий п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ при оформлении протокола на нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, ночью 2 февраля 2025 года в селе Донском инспектор ДПС остановил на дороге брата своего бывшего сослуживца в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы сокрыть этот факт обвиняемый направил на медосвидетельствование другого человека без признаков опьянения.

«В последствии обвиняемый прекратил дело об административном правонарушении, а также предоставил возможность мужчине продолжить управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, создав тем самым угрозу общественной безопасности»,— отметили в ведомстве.

Фигурант задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Белоштейн