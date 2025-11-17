Кредиты фонда записали на ОПС

Неожиданным итогом в Верховном суде (ВС) Дагестана завершилось рассмотрение жалоб на приговор по делу о преступном сообществе (ОПС), возглавляемом экс-руководителем республиканского Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Гаджимурадом Гаджиевым. По версии правоохранителей, ОПС расхищало бюджетные деньги под видом выдачи займов, ущерб составил 170 млн руб. Защита указывала, что признаков преступного сообщества в деле нет, а кредиты возвращались с процентами, и настаивала на освобождении фигурантов, однако суд, напротив, резко ужесточил им наказания, удовлетворив представление прокуратуры. Адвокаты намерены добиваться оправдания в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ООО «Люкстрой» Асадула Асадулаев

Фото: Семейный архив Асадулы Асадулаева Глава ООО «Люкстрой» Асадула Асадулаев

Фото: Семейный архив Асадулы Асадулаева

ВС Дагестана рассмотрел апелляционные жалобы защиты семи фигурантов уголовного дела об ОПС и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и ст. 159 УК РФ), а также представление Генпрокуратуры России на приговор, вынесенный Советским райсудом Махачкалы в феврале этого года. Защита требовала по первой статье осужденных оправдать и освободить, надзор настаивал на ужесточении наказаний.

По материалам дела, «не позднее февраля 2013 года» Гаджимурад Гаджиев, возглавлявший в то время Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана, разработал план создания преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств под видом выдачи займов. Тогда же, считает следствие, он привлек в сообщники владельца ООО «Люкстрой» Асадулу Асадулаева, который создал отдельную группу ОПС, которая оформила 60 граждан как ИП и от их имени брала кредиты в фонде под залог имущества, стоимость которого была завышена, затем деньги делились между сообщниками.

Группа Асадулаева таким образом похитила, по подсчетам следствия, около 55 млн руб. Позже были созданы другие аналогичные подразделения ОПС, общий ущерб следствие оценило в 170 млн руб.

Советский райсуд приговорил Гаджиева к десяти годам колонии, Асадулу Асадулаева — к девяти годам, реальные сроки получили и остальные фигуранты.

В апелляции защита настаивала, что никаких признаков преступного сообщества в уголовном деле нет. «В деле не указано, при каких обстоятельствах Гаджиев создавал ОПС, как именно он распределял роли между его участниками, какие именно давал указания, в том числе моему подзащитному,— сказал “Ъ” адвокат Дмитрий Панфилов, представляющий интересы Асадулы Асадулаева.— Кроме того, в материалах дела нет доказательств, что разные группы обвиняемых взаимодействовали между собой, имели общие цели и систему подчиненности, соблюдали конспирацию, располагали “общаком” и коррупционными связями в госструктурах, а также были вовлечены в криминальный мир. Согласно судебной практике и материалам пленумов Верховного суда, в таких случаях применять статью 210 УК нельзя».

Что касается обвинения в мошенничестве (нужно отметить, что срок давности по ней уже истек), то защита господина Асадулаева указывает, что даже в материалах дела содержатся документы, подтверждающие, что ИП исправно выплачивали не только заемные средства, но и проценты по ним. Суду первой инстанции были представлены многочисленные платежные поручения и квитанции, свидетельствующие, что выплаченные по займам средства в общей сложности составили более 68,5 млн руб. Соответственно, никакого хищения денежных средств не было, как и умысла у обвиняемых на мошенничество.

Что касается якобы завышенной стоимости залогового имущества, отмечают адвокаты Асадулы Асадулаева, то следствие в данном случае в основном исходит из оценки стоимости (41 млн руб.) земельного участка, под залог которого в фонде был получен кредит в размере 55 млн руб.

Защита отмечает, что оценка была произведена бывшим собственником участка при его взаиморасчетах с господином Асадулаевым, у которого он не раз брал деньги в долг, и произведена она была за полтора года до оформления самого кредита.

Между тем защита предлагала суду заключение специалиста Дагестанской лаборатории Минюста, из которого следует, что реальная стоимость земли составляет более 200 млн руб. Адвокаты и во время следствия, и в суде первой инстанции просили о проведении новой экспертизы, так как первая прошла с грубейшими нарушениями закона, без учета вида разрешенного использования земельного участка — многоэтажное строительство — и многих других факторов, и поэтому является недопустимой. Но им было отказано. «Пока рассматривалось дело в суде первой инстанции, мы даже обращались в Генпрокуратуру и Следственный комитет с заявлением с просьбой провести процессуальную проверку в отношении эксперта Наврузова П. С. и следователя Минаева З. Р. по поводу законности проведения такой экспертизы»,— сообщил “Ъ” адвокат Дмитрий Панфилов.

При этом нужно учесть, что земельный участок был использован при реализации строительства микрорайона «Восточный», в котором участвовали и компания осужденного «Люкстрой», и ЖСК «Жилье молодым», участником которого предприниматель также являлся. Суду, отмечает защита, были представлены и все необходимые разрешительные документы на строительство, и соответствующий договор с властями, которые были оформлены в полном соответствии с законом. Также есть документы, что займы, полученные ИП, направлялись на закупку стройматериалов, а вовсе не делились с Гаджиевым как главой ОПС.

«Совершенно очевидно, что при участии в подобном проекте у моего подзащитного не было никакого мотива похищать кредитные средства, поскольку в таком случае он понес бы неизмеримо большие потери»,— сказал адвокат бизнесмена Дмитрий Панфилов.

Защита в апелляции требовала по статье об ОПС фигурантов оправдать, а обвинение в мошенничестве как минимум переквалифицировать на нецелевое расходование кредитных средств. В таком случае все осужденные были бы выпущены на свободу. Однако Верховный суд Дагестана решил иначе. Он посчитал обоснованными требования представителя Генпрокуратуры, настаивавшей на ужесточении наказания ряду осужденных. В итоге апелляция назначила Гаджимураду Гаджиеву 17 лет колонии строгого режима, а Асадуле Асадулаеву — 16 лет. Увеличены сроки и остальным фигурантам.

«Конечно, мы считаем такое решение незаконным и противоречащим обстоятельствам дела,— сказал “Ъ” адвокат Панфилов.— Суд не прислушался ни к одному из наших доводов, провел процесс в отсутствие основных защитников по соглашению Асадулаева Асадулы. Мы обязательно обжалуем апелляционное постановление в кассационной инстанции и будем и далее требовать освобождения наших подзащитных».

Александр Александров