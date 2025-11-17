Бандитский спецназ с берегов Невы

Четверть века назад следствие завершило работу над делом, ставшим одним из символов в истории петербургского криминала: операцией против организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Борисова («Прапорщика»), создавшего вместе с Юрием Бирюченко («Танкистом») уникальный синдикат по армейскому образцу. Киллеры гримировались на «Ленфильме», а прослушка организовывалась на уровне спецслужб.

Владимир Борисов, кадровый советский прапорщик, после увольнения в начале 1990-х годов занялся бизнесом, учредив ООО «Петровский автоцентр» и охранное предприятие «Фалкон-95» совместно с тренером и мастером единоборств Сергеем Кустовым. Вскоре вошел в окружение акуловской ОПГ Александра Анисимова («Акула»), а затем сформировал собственную бригаду, укомплектованную отставными военными и спецназовцами. Группировка отличалась армейской строгостью. Участники регулярно тренировались в тирах, осваивали прослушивание телефонных переговоров при содействии экс-сотрудников ГРУ, говорится в материалах дела, а для заказных убийств привлекались киллеры, которых гримировали специалисты «Ленфильма». Сообщество контролировало более 60 предприятий в городе и области, других регионах Северо-Запада.

В 1998 году банда устранила нескольких «авторитетов», включая Игоря Роззувайло (застрелен в парадной) и Вадима Изморосина (убит в Пскове вместе с женой). Покушение на Геннадия Лося, чья машина была взорвана, оказалось неудачным, но именно его показания позволили следствию арестовать Борисова и его подельников.

Процесс завершился в 2007 году неожиданным вердиктом: предполагаемый главарь и его сообщники были оправданы по тяжким статьям.

Основной состав обвинений (организация преступного сообщества, бандитизм, заказные убийства) был снят за отсутствием доказательств или в связи с истечением сроков давности. Единственным эпизодом, который удалось вменить Владимиру Борисову и шести его соратникам, осталась попытка похищения Роззувайло. Все получили условные сроки. Четверо подсудимых, включая, по некоторым данным, Юрия Бирюченко, были полностью оправданы, и суд признал за ними право на реабилитацию.

Затем в 2013 году Борисов, по версии следствия, учредил ООО «СПб-Риэлти» и вместе с Виталием Кузьминым, Еленой Болбиной и Сергеем Чаином организовал захват имущества ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования» (ИАСП), 100% акций которого принадлежали государству. На счету ИАСП числились проекты многих торговых центров, реконструкция «Пассажа» и «Гостиного двора», но после рейдерской акции многие архивы были уничтожены.

Схема, как утверждают в правоохранительных органах, организовывалась через подконтрольного арбитражного управляющего Сергея Чаина: институт якобы был введен в процедуру банкротства, а его долги искусственно увеличены. Активы ИАСП, включая нежилые помещения стоимостью свыше 231 млн рублей и права требования на 293 млн рублей, были выставлены на электронные торги и проданы за 7,5 млн рублей «СПб-Риэлти». Имущество затем было перепродано через цепочку подставных фирм, а ущерб государству оценен в 285,7 млн рублей, говорится в обвинительном заключении. В 2023 году Ленинский райсуд Петербурга приговорил Кузьмина к 6,5 года колонии, Болбину и Чаина — к пяти. Суд также взыскал с них солидарно 285,7 млн рублей в счет возмещения ущерба.

В 2017 году Владимиру Борисову было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, но фигурант скрылся. В октябре 2021-го его задержали в Болгарии по запросу Генпрокуратуры РФ и экстрадировали в Москву. Дело в отношении «Прапорщика» выделено в отдельное производство, и сейчас он ожидает суда в петербургских «Крестах».

Отметим, что сын «авторитета», Константин Борисов, в марте 2023 года был арестован по подозрению в мошенничестве при управлении муниципальным округом Купчино, где, по мнению следствия, фиктивно расходовал бюджетные средства. В марте 2025-го Фрунзенский райсуд приговорил его к двум годам и 10 месяцам в исправительной колонии (ИК) общего режима. Экс-главу муниципалитета признали виновным в махинациях при закупке концертных билетов. Ущерб составил 22 млн рублей. Это не первое уголовное преследование Борисова-младшего: до этого его обвиняли в мошенничестве при строительстве котельной.

Юрий Бирюченко, полагают правоохранители, скрывается на Украине, где приобрел репутацию христианина и щедрого попечителя богоугодных заведений. Однако российские спецслужбы оценивают его личность иначе.

«Танкист» начал свой путь с образцовой армейской карьеры: с отличием окончил Казанское танковое училище и служил под Выборгом, командуя лучшим подразделением части и будучи кандидатом в мастера спорта по боксу и стрельбе. Правда, проблемы с законом и жесткий нрав проявились у капитана еще во время службы: в конце 1980-х он ударил «второгодника», сломав срочнику челюсть, но уголовное дело удалось замять. Позже офицер насмерть задавил танком солдата, с которым поссорился накануне. Суд признал его виновным в неосторожном причинении смерти, приговорив к двум годам условно (судимость сняли досрочно). В начале 1990-х был арестован за умышленное убийство солдата, который надерзил ему в столовой, — Юрий Бирюченко выстрелил ему в затылок. В 1992 году «Танкиста» признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

После выхода из лечебницы в 1994 году «Танкист» примкнул сперва к «Акуле», но вскоре переметнулся к «Прапорщику», возглавив боевое крыло.

Бывший командир, согласно материалам дела, отвечал конкретно за подготовку силовых акций. Под его руководством боевики регулярно стреляли в тирах, осваивали методы наружного наблюдения и прослушивания телефонов. Офицер танковых войск, по данным следствия, лично участвовал в нескольких заказных убийствах, включая ликвидацию Роззувайло и Изморосина.

В 1999 году Бирюченко был объявлен в розыск: примерно через три года его задержали в Праге и этапировали в Петербург. Он вышел на свободу в 2007 году. «Акула» в ноябре 2001-го был приговорен к восьми годам и шести месяцам строгого режима и освободился в 2006 году.

В 2019 году Следственный комитет России (СКР) объявил экс-военного в розыск как заказчика убийства петербургского ресторатора и скульптора Михаила Долгополова: как считают в СКР, «Танкист» заплатил исполнителям $50 тыс. за «казнь» бизнесмена, который был застрелен в коттедже.

После этого бывший участник группировки Борисова кардинально изменил свой образ жизни: как украинский православный меценат он основал и профинансировал благотворительный фонд «Духовное образование» в Житомире, который помогал строить воскресные школы, организовывать выставки и закупать медицинское оборудование. Власти города даже наградили экс-командира орденом «За заслуги» III степени.

Были у него небольшие проблемы и с местными властями. Так, в октябре 2020 года СБУ провела у Юрия Бирюченко обыски по делу о незаконном обращении с оружием. Сам бывший военный утверждал, что патроны, найденные в гараже, не его.

Адвокаты Владимира Борисова неоднократно указывали на ошибки следствия. В частности, на несвоевременное ознакомление с материалами. Это позволяло затягивать процесс и добиваться возврата дел на доследование.

Большинство доказанных эпизодов убийств, вмененных группировке, говорит о том, что они совершались в подъездах домов, причем киллеры, загримированные на киностудии под бездомных и уличных алкоголиков, использовали самое разное оружие: от пистолетов ТТ и винтовок СВД до самодельных взрывных устройств на основе пластита. Награда в обычное время составляла $200–500, а за каждое выполненное задание выплачивалась премия $2 тыс. Для сравнения, в банде бывшего депутата петербургского парламента Юрия Шутова исполнители получали в два раза меньше.

Андрей Кучеров