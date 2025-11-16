Водитель и пассажир Daewoo Matiz пострадали в ДТП в Екатеринбурга

В Чкаловском районе Екатеринбурга произошло ДТП с двумя пострадавшими на перекрестке Полевского тракта и улицы Перспективной, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, водитель Volvo, выезжая с автозаправочной станции, не уступил дорогу Daewoo Matiz, движущемуся по главной дороге. В результате столкновения водитель и пассажир Daewoo Matiz получили травмы головы и ушибы. Они были доставлены в больницу бригадой скорой помощи.

На месте происшествия проводится проверка для выяснения всех обстоятельств. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости уступать дорогу при выезде на главную.

Напомним, сегодня в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП в Свердловской области прошли массовые акции.