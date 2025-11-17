И Ленин такой деловой

Практическую подготовку к выборам в Госдуму-2026 КПРФ начала с отработки социально-экономической повестки. Доклад о «Программе Победы» партруководство представило на очередном пленуме ЦК, прошедшем в минувшие выходные в Подмосковье. Задача-минимум для коммунистов на ближайших выборах — не ухудшить результат 2021 года, когда партия заняла уверенное второе место. Заодно в КПРФ обещают по итогам думской кампании ниспровергнуть миф о «псевдо вторых партиях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем докладе Геннадий Зюганов указал правильный путь не только членам КПРФ, но и всему прогрессивному человечеству

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В своем докладе Геннадий Зюганов указал правильный путь не только членам КПРФ, но и всему прогрессивному человечеству

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Политическую борьбу российских коммунистов их лидер Геннадий Зюганов в своем докладе уверенно вписал в общемировой контекст. Капитал, опираясь на правые силы (либералов и консерваторов), повсеместно наращивает эксплуатацию трудящихся, третирует левых и адаптирует общественное мнение к «новым империалистическим захватам», разъяснил председатель ЦК КПРФ. Став «периферией глобального капитализма», Россия воплотила его пороки «даже в более уродливых формах, чем Запад», посетовал господин Зюганов: «Страну превратили в одного из лидеров по неравенству». Хотя СВО частично перевела экономику на «военные рельсы», российский «правящий класс» по-прежнему «удерживает Россию на положении сырьевой периферии» в рамках «либерально-капиталистического курса», сообщил он.

Спасением, разумеется, должен стать разворот к «социалистическому созиданию», предложенный КПРФ. Тезисы о выходе «из тупика капитализма» Компартия отрабатывает в «Программе Победы», с которой и пойдет на выборы в 2026 году, возвестил Геннадий Зюганов. «У "Единой России" иные цели, а значительная часть назначенной сверху "оппозиции" лишь придаток к властной машине»,— разъяснил он.

Раскрутку «Программы Победы» КПРФ начала с социально-экономического блока. О смещении фискальной нагрузки с труда на капитал, смягчении денежно-кредитной политики, ликвидации теневой экономики и опыте «народных предприятий» докладывал уже зампред ЦК Владимир Кашин. От имени практиков важность программы подтвердили директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, а также губернаторы Андрей Клычков (Орловская область) и Валентин Коновалов (Хакасия). Неутомимость последнего в борьбе с местными единороссами (а заодно и настойчивость центрального партруководства в работе с федеральными властями) Геннадий Зюганов позже подчеркнул особо. «Мы поддерживали Коновалова, коллективно отстояли Грудинина и Казанкова (лидер марийских коммунистов, глава одного из "народных предприятий" Иван Казанков.— “Ъ”)… Так что можете смело идти на выборы»,— заверил товарищей председатель ЦК.

Отталкиваясь от пунктов социально-экономической программы, руководство выдвинет к выборам конкретные предложения по политической, культурной, информационной и прочим повесткам, сообщил журналистам в кулуарах еще один зампред ЦК Дмитрий Новиков: «К следующему этапу все это превратится в нашу предвыборную программу».

В донесение программных положений до населения включится вся партийная вертикаль, заверил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Коммунисты продолжат «народный референдум» (в его рамках они уже опросили более 6 млн человек об отношении к своим ключевым программным положениям), а заодно подключат другие проекты, например связанные с «наказами на будущее» от молодых россиян. Партийная социология, по словам господина Афонина, показывает рост популярности социалистических идей и советских руководителей: «Социально-экономическая ситуация непростая, и недовольство общества будет нарастать». 90% кандидатов в Госдуму определят уже в начале января, а задача-минимум для всех — «не ухудшить результаты прошлых выборов» (в 2021 году КПРФ получила 18,9% голосов по партспискам и 57 мандатов.— “Ъ”), подчеркнул первый зампред ЦК: «Мы главная оппозиционная сила, единственный оппонент "Единой России". И, конечно, по результатам выборов вы увидите развенчание мифа о псевдо вторых партиях».

На установочных семинарах, предшествовавших пленуму, несколько глав региональных отделений предложили заодно наращивать и уличную активность, снизившуюся в последние годы, сообщили собеседники “Ъ”. Но централизованных решений по этому поводу руководство не приняло, отметил источник.

Григорий Лейба