Москвичам вызывают роботакси

Полноценный запуск беспилотного такси в Москве произойдет в 2026 году. Об этом сообщил на пленарной сессии форума «Цифровые решения» премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, над технологией уже работают коммерческие компании, но полное внедрение произойдет только после того, как будут пройдены все необходимые испытания. В салоне автономного автомобиля все же будет находиться водитель-испытатель, который станет следить за безопасностью и сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заказать беспилотное такси можно будет так же, как и обычное, через приложение, рассказал “Ъ FM” пиар-менеджер команды автономного транспорта в «Яндексе» Александр Старцев: «Наши роботакси уже работают в Иннополисе, "Сириусе". В этом году мы начнем тестирование внутри компании в нескольких районах Москвы. Для пользователей сервис станет доступен в следующем году через приложение "Яндекс Go". Процесс заказа будет в целом таким же, как у обычного такси. На дороги столицы в 2026 году выйдет около 150 машин. Мы не ожидаем каких-то особых сложностей в их эксплуатации, кроме типичных факторов, влияющих на безопасность движения, вроде снега, гололеда или ограниченной видимости. С ними в целом наша технология уверенно справляется и продолжает совершенствоваться».

Разработкой беспилотных автомобилей «Яндекс» занялся еще в конце 2016 года. Первые поездки для пассажиров в тестовом режиме стали возможны летом 2023-го, когда в столичном районе Ясенево запустили сервис роботакси с 40 точками для посадки. При этом никаких сложностей с полным внедрением беспилотных такси в Москве возникнуть не должно, считает основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов: «Говоря о готовности инфраструктуры столицы к внедрению беспилотных такси, хочется сказать, что в целом-то инфраструктуру никак готовить и не надо. Ведь беспилотные такси в течение нескольких лет обучались на существующей уличной дорожной сети города, и поэтому они готовы ее использовать. Но говоря о сложностях введения такой технологии в мегаполисе, можно отметить реакцию людей. Первое — это отношение водителей, потому что для них беспилотное такси все-таки будет вести себя немножко странно: оно заранее тормозит, по-другому перестраивается, не как живой человек. Ну и, конечно же, это реакция пассажиров. Все будет зависеть и от нее тоже, но я думаю, что люди быстро привыкнут, им будет нравиться ездить на беспилотном такси.

При этом уровень информационной защиты для таких объектов транспортной инфраструктуры достаточно высокий, и надо будет постараться, чтобы взломать беспилотное такси. Я уверен, что в случае такого инцидента есть определенный протокол действий. С учетом того, что сейчас автомобиль будет перемещаться с водителем-испытателем в салоне, это все будет дорабатываться, безопасность повысится, и в целом никаких проблем не возникнет».

По данным Минэкономразвития, в ходе предыдущего эксперимента беспилотные такси совершили более 100 тыс. поездок. Всего было зарегистрировано 36 ДТП с их участием, из которых лишь два произошли по вине машины. При этом юридической базы для запуска полностью автономных такси в стране все еще нет, отметил автоюрист и правозащитник Лев Воропаев: «Водитель все равно будет присутствовать на месте, то есть человек станет контролировать вопрос движения автомобиля на автопилоте. Это самый, наверное, главный нюанс, который предусматривает те изменения, которые предлагаются в 2026 году с беспилотным такси.

Что касается полностью беспилотного такси, то пока этот вопрос не урегулирован ни правилами дорожного движения, ни подзаконными актами. Я пока не слышал, чтобы их приняли. Я думаю, что по результатам этого эксперимента и будет решен вопрос о принятии необходимых документов. Как известно, случались аварии с беспилотными автомобилями, в том числе в Америке. Этот опыт активно изучается, и те компании, которые в России предлагают такие услуги, пытаются исключить данные ошибки. Но, видимо, для того чтобы максимально обезопасить данный вид транспортных средств, водители будут присутствовать в автомобиле. Конечно, надо этот вопрос ускорять. Страны, которые накапливают такой опыт, бегут впереди планеты всей. Нам необходимо нагонять этот вопрос и как можно быстрее проводить этот эксперимент, выяснять все проблемы, которые могут возникнуть, и сделать уже следующий шаг, когда автомобиль будет полностью автономным».

Первые в мире беспилотные такси запустила компания Uber в американском Питсбурге девять лет назад. По данным Safer American, всего в период с 2021-го по 2024 годы произошло около 4 тыс. инцидентов с участием беспилотных автомобилей. В 500 из них зафиксированы травмы, а в 83 — гибель людей. При этом в большинстве случаев причиной ДТП остается человеческий фактор.

Астон О`Cалливан