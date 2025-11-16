Основной состав «Зенита» обыграл «Зенит-2» в тренировочном матче в Удельном парке

Тренировочная игра между основным составом ФК «Зенит» и командой «Зенит-2» состоялась в Удельном парке во время перерыва на матчи сборных. Сильнее в этой игре ожидаемо оказались более старшие — 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Соболев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Соболев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Соболев (сделавший хет-трик) и Александр Ерохин. У «Зенита-2» дубль оформил Дмитрий Барков.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак назвал прошедший матч «хорошим спаррингом» и отличной возможностью посмотреть на ближайший резерв.

«Когда у нас есть возможность, играем со второй командой, смотрим на молодых ребят. Для тех, кто остается в период вызова игроков в национальные сборные, думаю, это хороший способ поддерживать игровой тонус, игровой ритм. Поэтому, на мой взгляд, мы провели хороший матч»,— приводит слова наставника пресс-служба ФК «Зенит».

Следующий матч в рамках Российской премьер-лиги команда из Петербурга проведет 23 ноября в Нижнем Новгороде против местного клуба «Пари НН».

Андрей Цедрик