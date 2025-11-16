ХК «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал уверенную победу над челябинским «Трактором» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Челябинске при поддержке 7,5 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забили Юрий Паутов, Рид Буше, Максим Денежкин и Стефан Да Коста. Буше отличился дважды, забив на 15-й и 30-й минутах. Единственный гол «Трактора» забил Артемий Низамеев на 19-й минуте.

После этой победы «Автомобилист» набрал 33 очка в 28 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» с 31 очком находится на шестой позиции. В следующем туре «Автомобилист» примет «Нефтехимик» из Нижнекамска, а «Трактор» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Обе игры запланированы на 18 ноября.