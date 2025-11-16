В Египте пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом

Вблизи египетского города Порт-Галиб туристический автобус врезался в грузовик. Пострадали семеро иностранцев, включая российских граждан.

Согласно сообщению МИД РФ, ДТП произошло вечером 13 ноября, но прежде о нем не сообщалось. Авария случилась на дороге Кусейр – Марса-эль-Алам, примерно в 190 км от Хургады. По информации ведомства, травмы получили пятеро граждан РФ и две гражданки Азербайджана. Водитель автобуса погиб.

Пострадавших доставили в больницы региона, угрозы для их жизней нет. В МИД подчеркнули, что у россиян были оформлены туристические страховки.