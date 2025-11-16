В подмосковном Видном два человека погибли при пожаре в кафе

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели двух человек при пожаре. Тела мужчины и женщины были найдены в пристройке на улице Вокзальная, использовавшейся как магазин и точка общепита.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. С места ЧП был изъят токопроводник, уточнили в региональном управлении СКР. Назначены экспертизы.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ).