Инвестиции от первого лица

Белый дом раскрыл, куда инвестирует Дональд Трамп. За последние три месяца американский президент купил облигации на сумму не менее $82 млн. Как пишет Bloomberg, речь о бумагах Netflix, Boeing, Intel, а также признанной в России экстремистской и запрещенной Meta. Источник информагентства в Белом доме сообщил, что облигации приобретала сторонняя финансовая организация: ни Трамп, ни его родственники никак не влияли на выбор активов для вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

При этом такая инвестиционная стратегия вызывает сомнения, считает управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский: «Политики не являются профессиональными управляющими, и вряд ли он будет лично инвестировать куда-то и потом смотреть за движением цен. Трамп — не Уоррен Баффетт. Там есть стратегии, которые следуют торговым сигналам Уоррена Баффетта, но это одна история. И то, как правило, эти стратегии не отрабатываются, потому что люди, следуя за известным инвестором, всегда опаздывают. То есть Баффетт делает инвестицию, и потом — другие игроки, это не дело. Самое главное, что $82 млн — это очень скромная сумма по отношению к миллиардному состоянию Трампа, и непонятно, в чем он держит эти деньги.

Эта новость больше заставляет задуматься не о том, во что именно инвестирует американский лидер, а почему такие скромные объемы и где находятся основные активы».

Собеседники Bloomberg отмечают, что Трамп скупает бумаги тех компаний, которые ранее пострадали от его политики. Но даже если это так, доказать что-либо практически невозможно, заметил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Если это делается независимо юридически, то, имея возможность выгодно инвестировать свои средства, они таковым образом и поступают. Не думаю, что это единственные их вложения. Соответственно, говорить о том, что скупаются только компании, которые пострадали от политики Трампа, наверное, нельзя. Все решает рынок: если есть выгодная инвестиция, то ее совершают. Прямого запрета на покупку каких-либо активов, которые страдают от политики Трампа, нет, соответственно, это вполне юридически правильно. Кроме того, в Соединенных Штатах действует достаточно строгий закон об инсайдерской торговле. Президент, конечно, находится вне зоны действия обычных юридических практик, но подобные действия, если они будут выявлены, могут привести Трампа к тюремному заключению после истечения его срока, а, возможно, даже к импичменту. Но думается, что какой-либо информации, связывающей американского лидера с решениями его инвестиционных структур, вряд ли будет обнаружено».

По данным Forbes, состояние семьи Трампа сейчас оценивается в общей сложности в $10 млрд, что примерно вдвое больше, чем год назад. В основном инвестиционный портфель состоит из криптоактивов, недвижимости и ценных бумаг. В начале сентября The Wall Street Journal писала, что семья Трампа заработала на криптовалюте WLFI примерно $6 млрд. Токен выпустил фонд, который управляется сыновьями американского президента.

Никита Путятин